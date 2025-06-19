Выдача кредитов в Нижегородской области продолжает падать

Объемы выдачи потребительских кредитов в Нижегородской области в мае сократились к маю 2024 года на 61,4%, до 4,1 млрд руб., подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Для сравнения, в апреле показатель снизился к апрелю прошлого года на 52%.

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В целом по России объемы потребительского кредитования в прошлом месяце сократились на 62,6%, до 213,8 млрд руб. Больше всего розничных займов в банках оформили жители Москвы и Московской области (25,4 млрд и 17,5 млрд руб.) и Санкт-Петербурга (10 млрд руб.).

Падение объемов директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил резким ростом ставок и ужесточением макропруденциальных лимитов, ограничивающих выдачу заемщикам с повышенными рисками. «При этом с начала весны 2025 года темпы кредитования остаются примерно на одном уровне 210 – 220 млрд руб. в месяц, что свидетельствует об определенной стабилизации. Из-за низкого аппетита к риску банки ориентируются, прежде всего, на заемщиков с высокой кредитоспособностью, в то время как поток заявок от клиентов с недостаточными доходами сокращается», — отметил господин Волков.

Как писал «Ъ-Приволжье», по итогам первого квартала потребительское кредитование в регионах Приволжского федерального округа сократилось на 23,7% к первым трем месяцам прошлого года, до 704,9 млрд руб.

Владимир Зубарев