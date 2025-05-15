Выдача кредитов в Нижегородской области сократилась на 52,2%

Выдача потребительских кредитов в Нижегородской области в апреле 2025 года сократилась к апрелю прошлого года на 52,2%. В прошедшем месяце кредитные организации выдали в регионе 29,6 тыс. займов, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

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В России потребкредитование в апреле снизилось в среднем на 56,7%, до 1,2 млн займов. Максимальное падение на 58,8%-59,7% зафиксировано в Алтайском и Ставропольском краях, а также в Кемеровской, Оренбургской и Саратовской областях. В Москве и Санкт-Петербурге выдача сократилась на 48,5% и 53,7% соответственно.

Падение выдачи директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил резким ростов процентных ставок. «При этом с декабря темпы кредитования остаются примерно на одном уровне, что свидетельствует об определенной стабилизации. В этой связи стоит отметить, что аппетит банков к риску по-прежнему находится на довольно низком уровне. Кредиторы ориентируются на заемщиков с высокой кредитоспособностью, в то время как поток заявок от клиентов с недостаточными доходами сокращается», — подчеркнул господин Волков.

Владимир Зубарев