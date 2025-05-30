Потребительское кредитование в ПФО снизилось на 23,7% в первом квартале

Потребительское кредитование в Приволжском федеральном округе в первом квартале сократилось к январю-марту 2024 года на 23,7%, до 704,9 млрд руб. При этом объем вкладов на депозитах увеличился на 23,4% и составил 7,5 трлн руб., подсчитали в Волго-Вятском ГУ ЦБ РФ.

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Годовая инфляция в ПФО в апреле замедлилась до 10,6% с 10,7% в марте, продукты и услуги подорожали на 0,4%. По данным Росстата, в Нижегородской области цены в прошлом месяце выросли на 0,39% к марту, а годовая инфляция составила 9,81%.

Охлаждение потребительского кредитования и спроса, а также замедление роста цен в ЦБ связывают с высокой ключевой ставкой.

Владимир Зубарев