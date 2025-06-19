На посещение нижегородских детсадов детьми сотрудников выделят 4,7 млн рублей

Расходы на новую льготу для детей сотрудников детских садов в Нижнем Новгороде предварительно оценены на 2025 год в 4,7 млн руб. Об этом рассказала замдиректора департамента образования Оксана Колпакова на заседании комиссии гордумы по соцполитике 19 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Комиссия рассмотрела и рекомендовала к принятию внесенный мэрией проект поправок в документ об установлении льготных категорий воспитанников детсадов. Власти города предлагают с 1 сентября увеличить городскую долю компенсации за посещение первого ребенка сотрудника с 40% до 80%. Еще 20% компенсируется из регионального бюджета. Таким образом, посещение садиков первыми детьми сотрудников станет полностью бесплатным. За вторых и последующих детей, одновременно посещающих детсад, полная компенсация действует и сейчас.

В случае увеличения числа получателей новой льготы объем допфинансирования также увеличат. Нововведениями власти хотят сохранить кадры в детских садах и привлечь новые.

Галина Шамберина