Посещение нижегородских детсадов станет бесплатным для детей их сотрудников

Сотрудники детских садов Нижнего Новгорода с 1 сентября 2025 года смогут бесплатно водить своих детей в эти учреждения. 80% платы решили финансировать из бюджета муниципалитета, еще 20% сейчас компенсируется из бюджета региона, сообщили в горадминистрации 18 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Мэр Юрий Шалабаев рассказал, что такое решение поможет не только удержать существующих специалистов, но и привлечь новых, особенно молодых.

Требуемый объем финансирования на новую меру поддержки не уточняется. Дополнительные расходы бюджета на эти цели должны будут согласовать депутаты гордумы.

Галина Шамберина