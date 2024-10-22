В думе Екатеринбурга предложили перенести триатлон IronStar из центра города

В думе Екатеринбурга призвали вынести проведение фестиваля спорта IronStar Ekaterinburg из центра города, или перенести начало мероприятия на 4:30-5:00. Соответствующую инициативу озвучил руководитель фракции партии «Единая Россия» Алексей Вихарев во время заседания. «Массовые старты проходят в субботу или воскресенье, все уезжают за город, на водоемы и стоят в многочасовых пробках и переписываются друг с другом в "ДубльГИС", это не очень правильная история. Много людей страдает от того, что старт проходит в центре города»,— отметил депутат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Господин Вихарев добавил, что администрации следует снизить расходы на проведение IronStar или «ничего не платить». «Компания IronStar не самая бедная организация, у них учредитель "Газпром". В Сочи она платит за то, чтобы воспользоваться инфраструктурой города. У нас город платит коммерческой компании, у которой учредитель "Газпром", вдобавок, которая продает слоты за 15-20 тыс. руб. и генерирует прибыль»,— пояснил он.

Начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Людмила Фитина отметила, что большая часть затрат связана с вопросами безопасности. «Мы устанавливаем более 100 машин блокирования, это весь ЧОП, устройство стартово-финишного городка, ограждения, металлодетекторы, металлоискатели, аренда спортивного объекта»,— сказала она.

Госпожа Фитина добавила, что в администрации создается рабочая группа для принятия решения о времени старта IronStar в 2025 году. «Многие города стартуют в 5:00-6:00, мы в этом году стартовали поздно, в 8:00, в 2025 году это будет гораздо раньше»,— заверила она.

Напомним, в июле 2024 года Екатеринбург во второй раз принял фестиваль спорта и соревнования по триатлону IronStar. В рамках мероприятия власти запретили проезд с 05:00 до 12:30 на десяти участках. Участникам IronStar предлагается преодолеть дистанцию в 113 км (плавание 1,8 км, велоэтап 90 км, бег 21,1 км) и Sprint (плавание 750 метров, велоэтап 20 км, бег 5 км), а также заплывы на открытой воде, детские и женские забеги.

Василий Алексеев