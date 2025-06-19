Инвестор вложит 650 млн рублей в создание индустриального парка в Кузбассе

УК «Экоимпульс» намерена построить на территории Кемеровского округа индустриальный парк «Новый». В реализацию проекта компания вложит не менее 650 млн руб., сообщает пресс-служба правительства Кузбасса. Это позволит привлечь средства резидентов в сумме не менее 10 млрд руб. Предполагается, что проект будет реализован в период с 2025 по 2035 годы. Соответствующие договоренности были достигнуты между региональными властями и руководством предприятия в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

С 2018 года УК «Экоимпульс» реализует в Кемерове проект развития индустриального парка «Западный» по переработке отходов и вторичного сырья. В настоящее время на его территории работают девять резидентов, якорным из которых является «Кузбасский скарабей». Кроме этого, компания заявляла о планах построить индустриальный парк «Пригородный» по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО). Его планировалось разместить в непосредственной близости от федеральной трассы Р-255 «Сибирь».

ООО УК «Экоимпульс» зарегистрировано в Кемерове в 2016 году. Уставной капитал компании составляет 20 млн руб. Выручка компании по итогам 2024 года составила 100 млн руб., прибыль 3,9 млн руб. Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем предприятия является ООО «Бумага и картон», которое принадлежит Вадиму Медведеву (80%) и Дмитрию Разуваеву (20%).

Лолита Белова