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В Оренбургской области объявлена угроза атаки БПЛА

На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки беспилотной авиации. Об этом сообщает временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Солнцев.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Врио главы региона призвал жителей сохранять бдительность и следить за официальными сообщениями правительства. До этого угроза атаки БПЛА объявлялась в Оренбуржье в июне пять раз.

По данным Минобороны РФ, за прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над 11 регионами.

Георгий Портнов

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