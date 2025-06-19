В Оренбургской области объявлена угроза атаки БПЛА

На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки беспилотной авиации. Об этом сообщает временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Солнцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Врио главы региона призвал жителей сохранять бдительность и следить за официальными сообщениями правительства. До этого угроза атаки БПЛА объявлялась в Оренбуржье в июне пять раз.

По данным Минобороны РФ, за прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над 11 регионами.

Георгий Портнов