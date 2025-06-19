Генсек РФС: нужно снимать бан с российских клубов и сборной

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что Международной федерации футбола (FIFA) необходимо снять санкции с российских клубов и сборной, поскольку организация не отстранила от соревнований израильские команды. Его слова приводит «РИА Новости».

«Вопрос о двойных стандартах нужно адресовать в FIFA, как они это видят. Нам кажется, что двойные стандарты — это неправильно, мы считаем, что футбол не может быть частью политики. Здесь вопрос не в том, что Израиль нужно банить, нужно снимать бан с российских клубов и сборной. Это было бы справедливо», — сказал господин Митрофанов.

В 2022 году из-за начала спецоперации на Украине FIFA и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские команды от международных турниров под своей эгидой. В 2023 году организации сообщили, что ограничения не будут сняты до окончания СВО.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию «Нация как лев». Страна нанесла ракетные удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ также нанес несколько серий ракетных атак.

Таисия Орлова