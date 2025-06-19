Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Украинскому футболисту Мудрику грозит длительная дисквалификация за допинг

Украинский полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик может получить длительную дисквалификацию после того, как Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила его в нарушении антидопинговых правил. В соответствии с регламентом организации стандартный срок дисквалификации при отсутствии смягчающих или отягчающих обстоятельств составляет четыре года.

Фото: Dave Shopland / AP

Фото: Dave Shopland / AP

Газета The Guardian и другие издания привели слова представителя FA, который подтвердил выдвижение обвинений в адрес футболиста. В «Челси» от комментариев британской прессе отказались. Сообщается, что Мудрик нанял адвокатов из Morgan Sports Law, которые ранее представляли интересы французского футболиста Поля Погба, попавшего в схожую ситуацию. Срок дисквалификации последнего был сокращен с 4 лет до 18 месяцев.

Купленный за €70 млн Михаил Мудрик в прошлом году сдал положительный допинг-тест. По данным различных медиаресурсов, включая The Athletic, в его пробе был найден мельдоний. Хавбек, заявивший, что «никогда сознательно не употреблял запрещенные вещества», не выходил на поле с ноября. Он временно отстранен от участия в соревнованиях.

Подробнее о допинговом деле футболиста — в материале «Ъ».

Роман Левищев

Новости компаний Все