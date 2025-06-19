Украинскому футболисту Мудрику грозит длительная дисквалификация за допинг

Украинский полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик может получить длительную дисквалификацию после того, как Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила его в нарушении антидопинговых правил. В соответствии с регламентом организации стандартный срок дисквалификации при отсутствии смягчающих или отягчающих обстоятельств составляет четыре года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dave Shopland / AP Фото: Dave Shopland / AP

Газета The Guardian и другие издания привели слова представителя FA, который подтвердил выдвижение обвинений в адрес футболиста. В «Челси» от комментариев британской прессе отказались. Сообщается, что Мудрик нанял адвокатов из Morgan Sports Law, которые ранее представляли интересы французского футболиста Поля Погба, попавшего в схожую ситуацию. Срок дисквалификации последнего был сокращен с 4 лет до 18 месяцев.

Купленный за €70 млн Михаил Мудрик в прошлом году сдал положительный допинг-тест. По данным различных медиаресурсов, включая The Athletic, в его пробе был найден мельдоний. Хавбек, заявивший, что «никогда сознательно не употреблял запрещенные вещества», не выходил на поле с ноября. Он временно отстранен от участия в соревнованиях.

Подробнее о допинговом деле футболиста — в материале «Ъ».

Роман Левищев