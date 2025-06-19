Полузащитник Зелимхан Бакаев перешел в «Локомотив»

Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о переходе полузащитника Зелимхана Бакаева. Контракт с ним рассчитан на два года.

Зелимхану Бакаеву 28 лет. С 2014 по 2022 год выступал за московский «Спартак». Вместе с командой дважды завоевывал Кубок и Суперкубок страны, а также стал серебряными бронзовым призером чемпионата России. В 2022 году Бакаев перешел в петербургский «Зенит». В составе команды полузащитник стал двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В сезоне-2023/24 Бакаев на правах аренды представлял клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ. В сезоне-2024/25 Бакаев играл за подмосковные «Химки»: он провел 28 матчей, в которых отличился 6 голами и 3 передачами.

Ранее «Локомотив» объявил о прекращении сотрудничества с вингером Эдгаром Севикяном по причине истечения срока действия арендного соглашения. Футболист вернется в венгерский «Ференцварош».

Таисия Орлова