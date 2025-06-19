Глава Екатеринбурга присвоил названия скверу, улице и дороге в СНТ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил названия для сквера, улицы и дороги в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ), сообщили в городской администрации.

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Сквер вдоль улицы Восточной, который находится в районе от проспекта Ленина до улицы Малышева около управления военной полиции, теперь назван в честь генерала Николая Грачева. Он командовал Уральским военным округом с 1984 по 1987 год и был награжден орденами Ленина, Красной Звезды и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» второй и третьей степени. Николай Грачев также участвовал в ликвидации последствий чернобыльской аварии.

Улице в Академическом-2, соединяющей Полевской тракт и улицу Лучистую, присвоено имя Народного артиста РСФСР, почетного гражданина Свердловской области Ярополка Лапшина. Он с отличием окончил ВГИК в 1944 году и работал на Свердловской киностудии, где был ассистентом режиссера и преподавал в школе киноактера. С 1967 по 1994 год он возглавлял Свердловское отделение Союза кинематографистов. Похоронен на Широкореченском кладбище.

Дорога в СНТ, который расположен у пересечения улиц Свердловской и Леваневского, теперь носит название «Магистраль – 2».

Ранее Алексей Орлов утвердил названия новых улиц в Чкаловском районе. Так, в жилом комплексе «Экодолье» появится переулок Нежный. Название выбрали жители района через опрос. Переулок выходит на улицу Мечтателей и будет располагаться рядом с переулком Миндальным.

Ирина Пичурина