Аэропорт Саратова возобновил работу

В аэропорту Саратова (Гагарин) сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила Росавиация. Воздушная гавань приостанавливала работу почти на пять часов.

Ранее ограничения на полеты были сняты в аэропортах Иваново и Калуги. Аэропорты Оренбурга и Волгограда пока закрыты.

Сегодня утром губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал об отключении мобильного интернета в регионе. Он предупредил, что на территории области также возможны перебои в работе мобильной связи. Ограничения введены для обеспечения безопасности.