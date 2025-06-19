Аэропорты Иваново и Калуги возобновили работу

В аэропортах Иваново (Южный) и Калуги (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация. Воздушная гавань Калуги приостанавливала работу почти на восемь часов, Иваново — на два.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Аэропорты Саратова, Волгограда и Оренбурга пока закрыты.

По данным Минобороны, силы ПВО с 6:45 до 11:00 мск сбили 11 беспилотников над российскими регионами. Пять — над Ивановской областью, три — над Ростовской, по два — над Тульской, Рязанской и Астраханской областями, один — над Крымом.