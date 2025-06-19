Совет Бугульминского муниципального района единогласно утвердил Дамира Фаттахова руководителем исполнительного комитета района на 46-й очередной сессии. До назначения он месяц исполнял обязанности руководителя исполкома. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бугульмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главой исполкома Бугульминского района стал Дамир Фаттахов

Фото: Пресс-служба мэрии Бугульмы Главой исполкома Бугульминского района стал Дамир Фаттахов

Фото: Пресс-служба мэрии Бугульмы

«В ближайшие месяцы нам вместе с жителями нужно актуализировать стратегию развития района и разработать план приоритетных проектов на ближайшие пять лет. Делать это будем вместе с жителями — в формате общественных обсуждений, соучаствующего проектирования, стратегических сессий», — сказал Дамир Фаттахов.

В сессии участвовали заместитель председателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов, заместитель начальника Управления раиса республики по работе с территориями Ильдар Ибрагимов, а также депутаты Госсовета Рифнур Сулейманов и Ирек Ханипов. Все они поддержали кандидатуру Дамира Фаттахова.

Дамир Фаттахов был назначен исполняющим обязанности руководителя исполкома Бугульминского района в конце мая 2025 года. До назначения Дамир Фаттахов был министром по делам молодежи Татарстана в 2018–2021 годах. После этого до сентября 2024 года он занимал должность замруководителя Росмолодежи.

Анар Зейналов