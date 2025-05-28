Бывший замруководителя Росмолодежи возглавил Бугульминский район Татарстана

Бывший замруководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов назначен исполняющим обязанности руководителя исполкома Бугульминского района. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана.

За назначение Дамира Фаттахова на должность единогласно проголосовали депутаты на 45-м внеочередном заседании Совета Бугульминского района. Кандидатуру представлял председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«Уверен, с его опытом и связями он сможет привлечь в район серьезные проекты», — считает господин Мухаметшин.

Дамир Фаттахов был министром по делам молодежи Татарстана в 2018–2021 годах. После этого до сентября 2024 года он занимал должность замруководителя Росмолодежи.

Ранее пост главы Бугульминского района и мэра Бугульмы занимал Линар Закиров. Прокуратура Татарстана обратилась с иском на господина Закирова о конфискации имущества его семьи на 121 млн руб. В апреле 2025 года Линар Закиров ушел с поста.

Диана Соловьёва