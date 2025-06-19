Health & Nutrition вложит 3,7 млрд рублей в развитие шадринского комбината

Компания Health & Nutrition (H&N, бывшая «Данон Россия») вложит 3,75 млрд рублей в реконструкцию Шадринского молочного комбината в Курганской области. Глава региона Вадим Шумков и генеральный директор компании Якуб Закриев подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

Вадим Шумков сообщил, что до 2028 года планируется инвестировать 3,75 млрд руб. в развитие комбината, из которых 550 млн рублей будут выделены уже в этом году. Проект включает замену оборудования, запуск новой линии по производству йогурта и автоматизацию процессов. В следующем году на развитие молочного животноводства планируется направить до 1 млрд руб.

Якуб Закриев отметил, что реконструкция завода в Курганской области — первый подобный проект за много лет. Будет введена линия по производству йогурта «Даниссимо Fantasia». Он добавил, что комбинат в Шадринске — одно из ведущих и стабильно развивающихся производств Урала.

Молочный комбинат «Шадринский», по данным областного правительства, способен переработать до 400 т молока в сутки.

Бывшие активы Danone в России включают в себя 12 заводов, где производилась продукция под брендами «Простоквашино», «АктиБио», «Даниссимо», Actimuno. По данным СПАРК, в 2023 году чистая прибыль бывших активов сократилась на 20,89%, до 4,4 млрд руб., а совокупная выручка — на 1,88% год к году, до 91,13 млрд руб. По данным «Ъ», бизнес официально перешел под контроль бывшего чиновника из Чечни Руслана Алисултанова в конце 2024 года.