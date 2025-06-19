Произраильские хакеры взломали крупнейшую криптобиржу Ирана

Произраильская хакерская группа The Predatory Sparrow («Хищный воробей») взяла на себя ответственность за взлом крупнейшей иранской криптовалютной биржи Nobitex. Об этом группировка объявила в своем аккаунте в соцсети X. По данным американской аналитической компании Chainalysis, хакеры вывели с биржи криптовалюту на сумму более $90 млн.

На бирже Nobitex торгуются активы общим объемом около $11 млрд. У других десяти крупнейших криптобирж Ирана совокупный приток средств не превышает $7,5 млрд. Комментируя взлом, хакеры заявили, что Иран использует криптобиржу Nobitex для обхода международных санкций. При этом, как сообщает Chainalysis, выведенные с Nobitex средства хакеры направили на сторонние кошельки, которые сами они не контролируют. Из этого Chainalysis делает вывод, что кража $90 млн была скорее мотивирована политическими соображениями, чем финансовыми. В Nobitex признали факт взлома биржи, сообщив о приостановке ее работы в качестве меры предосторожности. Эксперты, опрошенные CNN, высказывают мнение, что взлом криптобиржи может ударить по обычным иранцам. По словам эксперта Хамида Кашфи, в условиях войны с Израилем и сокращения доступа к обычным финансам «многие иранцы делают ставку на крипту».

В минувший вторник, 17 июня, The Predatory Sparrow сообщили об атаке на один из крупнейших государственных банков Ирана Sepah Bank. Решение о взломе банка хакеры аргументировали тем, что услугами Sepah Bank пользуются военные Корпуса стражей исламской революции.

Алена Миклашевская