Иранский Sepah Bank подвергся кибератаке

Произраильская хакерская группа The Predatory Sparrow («Хищный воробей») заявила об атаке на Sepah Bank, один из крупнейших госбанков Ирана. Спустя некоторое время иранское агентство Fars сообщило о жалобах клиентов на проблемы с трансакциями.

Клиенты атакованной кредитной организации жаловались на проблемы в работе банкоматов и онлайн-сервисов. Fars отмечает, что трансакции на многих заправках страны осуществляются через Sepah. По данным Iran Watch, банк имеет около 1,7 тыс. филиалов по всей стране.

Вместе с тем представитель Центрального банка Ирана заявил госагентству IRNA, что все банковские операции осуществляются бесперебойно и проблем в оказании услуг клиентам нет.

В соцсети X хакеры сообщили, что Sepah Bank использует деньги иранского народа для обхода международных санкций и финансирования террористических группировок. «Мы благодарим храбрых иранцев, чья помощь сделала возможной эту операцию»,— говорится в сообщении хакеров.