С компании на Урале взыскали 25 млн рублей за перевод денег под видом премий

Городской суд в Качканаре (Свердловская область) удовлетворил иск прокуратуры Железнодорожного района Екатеринбурга о взыскании более 25 млн руб. в пользу государства с уральской компании. Как сообщили в прокуратуре региона, компания переводила деньги под видом премий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Прокуратура установила, что с июня по июль 2023 года ООО «Аристейя» перевело крупную сумму на счет физического лица под видом премий, при этом законность происхождения этих средств не подтверждена организацией. Руководитель компании является директором лишь номинально, по местам регистрации и жительства он не проживает. Компания не имела активов и сотрудников, а по адресу регистрации не вела деятельность — таким образом, в ЕГРЮЛ внесены недостоверные сведения. Физическое лицо, получившее деньги, не работало в ООО «Аристейя», и между ними не было договоров на выполнение работ.

Прокуратура усмотрела признаки недобросовестных действий, направленных на вывод и обналичивание средств. Суд признал отсутствие трудовых отношений, а также признал сделки недействительными.

Напомним, Кировский районный суд Екатеринбурга с четвертой попытки приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении девяти сообщников бывшего главы министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексея Пьянкова, который ранее обвинялся в создании ОПГ, занимавшейся обналичиванием бюджетных средств и получением взяток с помощью фирм-однодневок и офшорных компаний.

Ирина Пичурина