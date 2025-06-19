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Суд перенес рассмотрение иска прокуратуры об удалении мэра Краснокамска на июль

Краснокамский городской суд вчера вновь не смог вынести решение по иску местной прокуратуры к местной думе. Напомним, надзорный орган требует обязать депутатов принять решение о досрочном прекращении полномочий главы Краснокамского округа Игоря Быкариза. Как сообщил «Ъ-Прикамье» источник, близкий к мэрии, суд решил перенести заседание на 16 июля.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На вчерашнем заседании, по данным газеты «Наш Краснокамск» с речами защиты выступали преимущественно юристы – представители администрации губернатора, администрации округа, думы и главы.

Как ранее сообщала прокуратура, основанием для обращения в суд послужил ряд нарушений антикоррупционного законодательства, допущенных главой Краснокамского округа. В частности, прокуратура считает, что господин Быкариз не принял мер к урегулированию конфликта интересов, возникшего у находившегося в его непосредственном подчинении первого заместителя Антона Максимчука, который уволен в связи с утратой доверия.

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