Кабмин ФРГ принял к сведению слова Путина о готовности к контактам с Мерцем

Правительство Германии ознакомилось с заявлением президента РФ Владимира Путина о его готовности к контактам с канцлером Фридрихом Мерцем. Об этом сообщила представитель кабмина ФРГ.

«Мы приняли к сведению заявления (Владимира Путина.— "Ъ")»,— сообщили ТАСС в германском правительстве. При этом не уточняется, поддерживает Фридрих Мерц идею о контактах с Москвой или нет.

Речь идет о сегодняшнем заявлении Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. Он сказал, что Россия никогда не отказывается ни от каких контактов и открыта к переговорам с Германией. Условием он назвал готовность Фридриха Мерца к возобновлению диалога. Президент напомнил, что два года назад его телефонные переговоры с канцлером Германии были регулярными — тогда должность занимал Олаф Шольц.

При этом сегодня МИД сообщил о намерении России выйти из соглашения с ФРГ о военно-техническом сотрудничестве. В заявлении сказано, что документ «утратил смысл и практическое значение». Соглашение действует с 1996 года.

Екатерина Отрашкевич