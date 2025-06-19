Корреспондент «Коммерсантъ-Урал» заняла призовое место на конкурсе «Ростелекома»

Корреспондент «Коммерсантъ-Урал» отмечена дипломом победителя регионального этапа конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», организованного компанией «Ростелеком». Анна Капустина заняла II место в номинации «Интернет-СМИ и информационные агентства» за материал «Екатеринбуржцы присоединились к бета-тестированию российской ОС "Аврора"».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вручение наград победителям регионального этапа конкурса "Вместе в цифровое будущее". Корреспондент "Ъ-Урал" Анна Капустина (вторая слева) на церемонии.

Вручение наград победителям регионального этапа конкурса "Вместе в цифровое будущее". Корреспондент "Ъ-Урал" Анна Капустина (вторая слева) на церемонии.



В конкурсе участвовали более 200 материалов на телевидении, в интернет-СМИ и печатной прессе. Публикации были посвящены российским роутерам с защитой от киберугроз, тестированию российской операционной системы, работе с искусственным интеллектом, мероприятиям «Ростелекома».

«Сегодня мы живем в эпоху, когда цифровые технологии являются фундаментом современной жизни. И в этом стремительно меняющемся мире именно профессиональные журналисты становятся проводниками между прогрессом и обществом»,— сказал директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» Дмитрий Лукошков.

Награды вручал министр цифрового развития и связи Свердловской области Николай Пономарько. Он поблагодарил журналистов за освещение сервисов, которые создают органы власти и компании региона. «Вся наша работа связана с тем, что мы создаем сервисы, которыми потом пользуются наши жители. И очень важно, чтобы они были востребованы, удобны и чтобы жители Свердловской области понимали, как ими пользоваться»,— сказал господин Пономарько.

Журналистов «Коммерсантъ-Урал» регулярно отмечают на конкурсах профессиональной деятельности. В апреле выпускающий редактор спецпроектов «Ъ-Урал» Анастасия Реутова стала лауреатом XXXI Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России». Члены жюри отметили серию аналитических материалов о различных отраслях экономики Урала.

Алексей Буров