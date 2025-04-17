Журналист «Ъ-Урал» отмечена в конкурсе «Экономическое возрождение России»

Выпускающий редактор спецпроектов ИД «Коммерсантъ-Урал» Анастасия Реутова стала лауреатом XXXI Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России». Она получила диплом и приз за серию аналитических материалов о различных отраслях экономики Урала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выпускающий редактор спецпроектов ИД «Коммерсантъ-Урал» Анастасия Реутова (в центре) стала лауреатом XXXI Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России»

Фото: ТПП РФ Выпускающий редактор спецпроектов ИД «Коммерсантъ-Урал» Анастасия Реутова (в центре) стала лауреатом XXXI Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России»

Фото: ТПП РФ

Конкурс «Экономическое возрождение России» проводится с 1993 года Торгово-промышленной палатой (ТПП) РФ и Союзом журналистов России. Его цель — поддержка экономической журналистики и объективное освещение деятельности российского предпринимательства.

Ежегодно в конкурсе участвуют более 1 тыс. журналистов со всей страны. Сначала работы отбираются на региональном этапе, а затем на федеральном. Как рассказал президент ТПП РФ Сергей Катырин, в этом году на федеральный уровень поступило более 400 работ.

Алексей Буров