Kia поворачивает назад

Kia Motors хочет вернуться на российский рынок с шестью новыми моделями в 2026-м. Во всяком случае, о таких планах бренда сообщают участники авторынка. О них компания объявила на закрытой встрече с российскими дилерами. Линейка моделей, которые официально могут вернуться в салоны, — от компактного городского автомобиля А-класса за 1,5 млн руб. до полноразмерного кроссовера почти за 7 млн руб. Автомобили планируют завозить из Китая и Казахстана. Это обернется оплатой утилизационного сбора в полном размере без возможности его компенсации. Впрочем, закрепленного на бумаге решения пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

У Kia есть интересные модели, но вернуться будет не так просто, говорит основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев: «Понятно, что бренд оставался на рынке с точки зрения лояльности потребителей. Параллельные поставки идут. Продаж, конечно, не 200 тыс., как было раньше, но тем не менее знакомство с новыми моделями у потребителей происходит. Дальше нюансы. Нужны ли 120 дилеров? Нет, конечно. Необходим ли весь тот модельный ряд, который они заявляют? Есть вопросы.

K4 — классный автомобиль, но он должен стоить 2,3 млн руб. для того, чтобы это было с точки зрения продаж интересно потребителю. И тогда он порвет рынок. 3,5 млн руб. — есть вопросы. Ситуация за три года сильно поменялась. Есть достаточное количество людей, которые рассматривают китайцев не как вынужденную альтернативу, а как один из вариантов. Для рынка сейчас очень важна цена. Многие клиенты в масс-сегменте фильтруют предложения только по цене. 1,5 млн руб. за Picanto, в принципе, нормально, хотя все равно несколько завышено. Мы же видим, как тот же KGM откорректировал цены от первоначальных, столкнувшись с жесткой реальностью рынка. И неважно, какое легендарное корейское качество заявлено в рекламе».

Дилерская сеть Kia частично распалась после того, как корейская компания приостановила работу в России. Владельцы многих салонов поменяли вывески на китайские. Но Kia планирует вновь нарастить сеть до 120 точек продаж и уже через три года выйти на реализацию 100 тыс. автомобилей в год. Перед китайцами у корейского производителя есть преимущества в линейке силовых агрегатов, а кроме того, Kia меньше теряет в цене на вторичном рынке, говорит президент Ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Алексей Подщеколдин: «Сейчас действительно прощупывают примерно шесть моделей, просматривают конкурентность. Если у китайцев в модельном ряду в основном двигатели 1,5 и 2 л, то у них есть 2,5 л и 3,5 л. Но на них утильсбор сразу на 300-500 тыс. руб. больше. При этом они понимают, что, скорее всего, люди будут переплачивать за корейский бренд. Опять же у этих машин высокая стоимость при продаже — даже если сегодня кажется, что переплатил, через два-три года можно не проиграть, а, может, даже выиграть.

В то же самое время у них должны появиться предложения с гибридными установками. Гибрид 1,6 плюс электромотор, тогда может получиться машина, сопоставимая по деньгам. Производство — переговоры ведутся, и здесь непонятно, либо они выйдут с линейкой кроссоверов и бизнес-седанов К5 и К7. Что касается времени выхода, то даже если они завтра примут решение, то потребуется не меньше пяти-шести месяцев, чтобы появились первые машины».

По предварительному плану, кроссоверную линейку после возвращения Kia составят Seltos — от 3,5 млн руб. Sportage — от 5 млн руб. Sorento — от 7 млн руб. Также в продаже, возможно, появятся новинки К4 и К8. Первый вице-премьер Денис Мантуров в начале недели заявлял, что власти не получали запросов на возвращение со стороны покинувших рынок автобрендов. Не поступало такого запроса и от Hyundai Motor Group, которому принадлежит бренд Kia.

Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Станислав Крючков