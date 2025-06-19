Суд 18 июля рассмотрит иск Фургала к Шеремету о защите чести и достоинства

В Савеловском районном суде Москвы 18 июля начнется рассмотрения иска бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданного к ООО «Телекомпания “Штрихкод”» (канал «Соловьев Live») и журналисту из Екатеринбурга Иннокентию Шеремету, следует из картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Фургал

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Фургал

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В иске утверждается, что в эфире программы «День Z с Иннокентием Шереметом» уральский журналист распространил недостоверные сведения, порочащие честь и достоинство Сергея Фургала.

В частности, Иннокентий Шеремет неоднократно заявлял о причастности истца к работе преступного сообщества «Общак» и совершении им преступлений, обвиняя в многочисленных убийствах в 1990-е годы.

Сергей Фургал посчитал высказывания Иннокентия Шеремета оскорбительными и ложными и попросил суд признать данные сведения порочащими и не соответствующими действительности. Он также просит обязать студию «Соловьев Live» и Иннокентия Шеремета опубликовать опровержение и взыскать компенсацию морального вреда.

Напомним, в 2023 году суд приговорил Сергея Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу о двух заказных убийствах и покушении. Трем его подельникам суд назначил от 9 лет и 6 месяцев до 21 года заключения.

Мария Шараева