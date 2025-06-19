«Сбер» ожидает снижения ключевой ставки до 10% в июне 2027 года

Зампред правления «Сбера» Анатолий Попов сообщил, что базовый сценарий банка предполагает снижение ключевой ставки до 10% в июне 2027 года. Он добавил, что оживление инвестиционного кредитования возможно «уже при ставке 12–14%».

«Наш текущий базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки до 10% в июне 2027 года… Начало устойчивого фронтального роста инвестиций возможно во второй половине 2027 года»,— сказал Анатолий Попов ТАСС на полях ПМЭФ.

Ранее первый зампред «Сбера» Александр Ведяхин также сообщил, что банк ожидает снижения ключевой ставки до 19% в июле 2025 года. К концу года, по прогнозам кредитной организации, ЦБ опустит ставку до 17%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор будет снижать ключевую ставку по мере замедления инфляции. По ее словам, она «сейчас замедляется даже быстрее наших ожиданий».

Подробнее — в материале «Ъ» «Осторожное послабление».

Петр Бузлаев