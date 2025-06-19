«Синтез ОКА» получит от ФРП 782 млн рублей на создание производства в Дзержинске

Фонд развития промышленности (ФРП) предоставит 782 млн руб. льготного займа предприятию «Синтез ОКА – Полиэфир» (входит в группу компаний «Синтез ОКА») на создание производства полиалкиленгликолей (ПАГ) и простых полиэфиров в Дзержинске Нижегородской области. Соглашение о финансировании подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 19 июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель ФРП Роман Петруца и директор АО «Химтэк Инжиниринг» – управляющей организации ГК «Синтез ОКА» Сергей Луговской (слева направо)

Руководитель ФРП Роман Петруца и директор АО «Химтэк Инжиниринг» – управляющей организации ГК «Синтез ОКА» Сергей Луговской (слева направо)



Предприятие создают на территории особой экономической зоны «Кулибин». Общий объем инвестиций в проект составит 2,7 млрд руб. Директор АО «Химтэк Инжиниринг» — управляющей организации ГК «Синтез ОКА» Сергей Луговской рассказал, что средства ФРП пойдут на приобретение и пуско-наладку оборудования.

После выхода на проектные мощности предприятие будет производить до 15 тыс. т простых полиэфиров и специализированных ПАГ в год.

На российском рынке простых полиэфиров доля импорта сейчас составляет 60%, «Синтез ОКА» планирует занять 7% рынка, нарастив свою долю в 3,5 раза. Среди потенциальных потребителей продукции проекта компания «Уфаоргсинтез» и другой заемщик ФРП — предприятие группы «ФомЛайн».

Как писал «Ъ-Приволжье», запуск производства полиалкиленгликолей (ПАГ) и простых полиэфиров намечен на конец 2026 года.

Галина Шамберина