Искусственный интеллект от Сбера проконсультирует петербуржцев по вопросам ЖКХ

Искусственный интеллект Сбера на основе GigaChat будет помогать сотрудникам ЕИРЦ решать вопросы жителей города. Соответствующее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума подписали председатель жилищного комитета Петербурга Денис Удод, первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев и гендиректор АО «ЕИРЦ СПб» Денис Шабарин.

GigaChat планируют внедрить в приложение ЕИРЦ, чтобы он работал по принципу умного поиска, генерировал ответы на типовые запросы жителей, вносил данные пользователя по его запросу при заполнении заявлений, передавал показания приборов учета.

Внедрение искусственного интеллекта также поможет сотрудникам ЕИРЦ готовить отчетность, маршрутизировать обращения петербуржцев и внутренние запросы, автоматизировать типовые запросы контрагентов, готовить оповещения для информационных каналов.

По словам господина Царева, GigaChat прекрасно справляется с рутинными процессами и позволяет поднять качество услуг на новый уровень. Он подчеркнул, что благодаря современным технологиям удастся существенно оптимизировать процессы управления МКД и повысить уровень коммуникации с петербуржцами

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Сбербанк и девелоперская компания Element заключили в рамках ПМЭФ-2025 соглашение о стратегическом партнерстве.

Андрей Маркелов