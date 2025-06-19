Обломки сбитого БПЛА повредили многоквартирный дом в Курске

Сегодня утром российские силы ПВО сбили один беспилотник в небе над Курском. Обломки уничтоженного дрона упали на многоквартирный дом, заявил врио губернатора Александр Хинштейн. Здание получило незначительные повреждения.

Также, по словам господина Хинштейна, обломками БПЛА повреждены три автомобиля. Один из них загорелся, однако возгорание быстро ликвидировали. Сведений о пострадавших не поступало.

В ночь на 19 июня, по данным Минобороны, на территории Курской области сбито 17 беспилотников. Всего за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 81 дрон над 11 российскими регионами.