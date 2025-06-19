Сийярто: Венгрия будет бороться против запрета на покупку энергоносителей из РФ

Венгерские власти не поддерживают план Еврокомиссии (ЕК), предполагающий отказ Евросоюза от энергоносителей из России, и видят в нем признаки нарушения европейского законодательства. Об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ). По его словам, Будапешт будет бороться с этим и настроен продолжить энергетическое сотрудничество с Москвой.

«С точки зрения права, это серьезное нарушение европейского законодательства,— сказал господин Сийярто агентству "РИА Новости". — Мы будем бороться с ними. Мы хотим продолжить энергетическое сотрудничество с Россией».

Ранее на этой неделе Венгрия и Словакия наложили вето на план Еврокомиссии, предполагавший прогресс по отказу от российских энергоносителей в июне.

Страны ЕС заявляли о намерении отказаться от российских энергоресурсов к 2027 году сразу после начала военных действий на Украине. В мае текущего года Еврокомиссия опубликовала стратегию поэтапного отказа от российских энергоносителей — трубопроводного газа и СПГ, нефти и ядерного топлива — к 2027 году. Как ожидается, в июне ЕК выступит с официальным предложением к членам Евросоюза к концу 2027 года прекратить импорт российского природного газа и сжиженного природного газа по долгосрочным контрактам и представит правовые основания для расторжения долгосрочных контрактов с российскими поставщиками.

Как писал «Ъ», план ЕК по отказу от российских энергоресурсов будет включать запрет на спотовые сделки и новые газовые контракты уже с конца 2025 года, полный отказ от долгосрочного сотрудничества — к концу 2027 года. Более длинные контракты с российскими поставщиками ЕК предлагает расторгать, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Компенсировать потерю российского газа в ЕС рассчитывают за счет роста объемов СПГ на мировом рынке, в том числе из США.

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