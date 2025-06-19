Режиссера Виктора Мосиенко приговорили к 17 годам по делу о госизмене

Второй Западный окружной военный суд приговорил режиссера и актера из Новосибирска Виктора Мосиенко к 17 годам лишения свободы за госизмену, незаконный оборот взрывчатых веществ и другие преступления террористической направленности. Господин Мосиенко признал вину и раскаялся.

Судья назначил ему 17 лет лишения свободы: первые три года в тюрьме, остальное время в колонии строгого режима. Мосиенко оштрафован также на 400 тыс. руб. Судья пояснил, что не назначил ограничение свободы из-за отсутствия у Мосиенко постоянного места жительства, передает ТАСС.

Виктора Мосиенко признали виновным по статьям 275, 205.5, 281 и 222.1 УК РФ. Прокурор Наталья Макарова просила суд приговорить его к 22 годам лишения свободы, но подсудимый попросил о снисхождении, подчеркнув полное признание вины.

Пресс-служба УФСБ по региону сообщила, что преступная деятельность Мосиенко была пресечена в Белгородской области. Он готовил диверсию на железнодорожных путях по заданию организации «Легион "Свобода России"» (признан террористическим и запрещен). По данным спецслужбы, мужчина планировал перейти на сторону противника, предоставив украинским военнослужащим автомобиль и обмундирование.