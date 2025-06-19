Песков назвал возвращение пленных очень важным итогом переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «кричащим» дисбаланс в процессе передачи тел погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Однако главное, по его словам, что в результате переговоров много раненых сумели вернуться домой.

«Два раунда (переговоров.— "Ъ") прошли, проделана немалая работа, а главное, что есть очень важные гуманитарные результаты по тем договоренностям, которые были достигнуты в Стамбуле»,— сказал представитель Кремля в интервью РБК.

Он напомнил, что российская сторона передала Киеву более 2 тыс. тел погибших, а взамен получила несколько десятков тел российских военнослужащих. «Пропорцию вы видите, конечно, она такая говорящая, кричащая пропорция, но все равно это большой результат»,— отметил пресс-секретарь.

По итогам второго раунда переговоров, проведенных делегациями двух стран в Стамбуле 2 июня, была согласована передача Украине 6 тыс. тел военнослужащих и масштабный обмен пленными. Кремль говорил, что дата следующего раунда переговоров Москвы и Киева пока не согласована. Владимир Путин заявил о готовности продолжить переговоры после 22 июня.