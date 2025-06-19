ФСБ: интернет и мобильная связь в Свердловской области работают в штатном режиме

Ограничений в работе интернета и мобильной связи в Свердловской области не зарегистрировано, передает близкий к ФСБ Telegram-канал «Антитеррор Урал». «Мобильная и интернет-связь функционируют в штатном режиме. Все сообщения о текущих блокировках или ограничениях не соответствуют действительности»,— сказано в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Напомним, проблемы с интернетом на территории Урала начались в середине прошлой недели. В Тюмени доступ к сети был ограничен в течение пяти дней, в Екатеринбурге — шести. Жители пожаловались на невозможность вызвать такси и воспользоваться банкоматами, в Екатеринбурге зафиксировали также сложности с домашним интернетом. Проблемы с доступом к сети наблюдались не только в регионах Урала, но и за его пределами.

Ирина Пичурина