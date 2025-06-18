Власти Тюменской области заявили о восстановлении работы мобильного интернета

В Тюменской области восстановлена работа мобильного интернета, заявили в информационном центре областного правительства. По данным операторов сотовой связи, мобильный интернет работает без ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Ограничения повлияли в том числе на работу цифровых сервисов региона, оплату услуг и товаров через терминалы банков. Будем донастраивать, адаптироваться под текущие вызовы с учетом условий, которые позволяют усилить безопасность наших жителей»,— сказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Напомним, проблемы с интернетом на территории Урала начались в середине прошлой недели. В Тюмени доступ к сети был ограничен 12 июня: жители пожаловались на невозможность вызвать такси и воспользоваться банкоматами. Как сообщали в инфоцентре, ограничения были введены в целях безопасности граждан, но их введение не зависело от властей региона и операторов. Проблемы с доступом к сети наблюдались не только в регионах Урала, но и за его пределами.

Ирина Пичурина