В Нижегородской области вернули региональные жилищные сертификаты сиротам

Заксобрание Нижегородской области 19 июня 2025 года одобрило в двух чтениях проект внесенного правительством закона о региональных жилищных сертификатах детям-сиротам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Они действовали в области с 2023 года, но с июля 2024 года их отменили из-за введения единовременных выплат на покупку жилья, предусмотренных федеральным законодательством. Однако для получения федерального сертификата условия оказались более жесткими: получатель должен иметь официальный доход, обеспечивающий ему и его семье среднедушевой доход выше прожиточного минимума (16,67 тыс. руб.). То есть, дохода заявителя должно хватать для всех членов его семьи, если она имеется.

Требования к получению регионального сертификата будут учитывать доходы всех членов семьи, в том числе пособия, пенсии и стипендии. Кроме того, претендовать на областную выплату смогут сироты в возрасте от 18 лет, а не от 23, как в случае с федеральной.

Номинал областного сертификата составит 3,71 млн руб. — по средней цене квартиры площадью 30 кв. м (123,7 тыс. руб. за метр). Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Председатель комитета по ЖКХ Владимир Беспалов отметил, что изменения будут способствовать укреплению института семьи и повышению рождаемости.

Норма о федеральном сертификате тоже останется, его номинал рассчитывают по цене квартиры площадью 33 кв. м.

Галина Шамберина