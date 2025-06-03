Нижегородские власти решили вернуть региональные жилищные сертификаты сиротам

Правительство Нижегородской области хочет вернуть региональные жилищные сертификаты детям-сиротам. Соответствующий законопроект поступил в заксобрание в июне 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сертификаты действовали в области с 2023 года, но с июля 2024 года их отменили, так как были введены единовременные выплаты на покупку жилья, предусмотренные федеральным законодательством.

С получением федеральных сертификатов возникли сложности. Их могут получить граждане, достигшие 23 лет, при ряде условий. Одно из них — официальный доход не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), который обеспечивает сироте и его семье среднедушевой доход выше прожиточного минимума (16,67 тыс. руб.). То есть, дохода заявителя должно хватать для всех членов его семьи, если она имеется. В 2024 году из-за недостаточного дохода 16 из 52 претендентов в регионе получили отказ, в 2025 году — 11 из 49 претендентов.

Требования к получению регионального сертификата будут учитывать доходы всех членов семьи, в том числе пособия, пенсии и стипендии. Кроме того, претендовать на областную выплату смогут сироты в возрасте от 18 лет.

На 1 апреля 2025 года в очереди на получение жилья стоит 2,94 тыс. нижегородских сирот. Номинал областного сертификата составит 3,71 млн руб. — по средней цене квартиры площадью 30 кв. м (123,7 тыс. руб. за метр). На его выплату правительство намерено перенаправить средства, предусмотренные в бюджете на федеральный сертификат, их заложено по 624,6 млн руб. в 2025-2027 годах. Кроме того, перенаправят по 310 млн руб. ежегодно со статьи о покупке квартир сиротам. Таким образом, финансирования может хватить не менее чем 250 региональных сертификатов в год. При этом норма о федеральном сертификате остается, его номинал рассчитывают по цене квартиры площадью 33 кв. м. То есть, если часть граждан получит федеральный сертификат, общее количество получателей уменьшится.

Галина Шамберина