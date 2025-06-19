В Татарстане сняли режим беспилотной опасности спустя шесть часов

В Татарстане спустя шесть часов сняли режим беспилотной опасности. Он действовал с 04:19 до 10:34 и стал третьим подобным предупреждением за неделю. Соответствующее уведомление пришло в официальном приложении МЧС России.

Во время режима аэропорты Казани и Нижнекамска продолжали работу в штатном режиме. Минобороны также не сообщало о действиях беспилотников над территорией республики.

Во вторник в Татарстане дважды объявляли режим беспилотной опасности. Первое предупреждение действовало семь часов — с 3:26 до 10:43, второе — неполные три часа с 16:03 до 18:37.

Анар Зейналов