В Татарстане отменили режим «беспилотной опасности» после семи часов действия

В Татарстане сняли предупреждение о возможной атаке беспилотников. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России. Режим «беспилотной опасности» действовал более семи часов — с 03:26 до 10:43.

В течение этого времени фиксировались сбои в работе мобильного интернета. В то же время Минобороны не сообщало о действиях беспилотников над территорией республики.

Аэропорты Казани и Нижнекамска также продолжали работу в штатном режиме.

Анар Зейналов