В Екатеринбурге планируют отменить четыре автобуса и один троллейбус

В администрации Екатеринбурга рассматривают возможность отмены четырех автобусных маршрутов и одного троллейбусного, так как они дублируют часть маршрутов другого транспорта. В мэрии заявили, что их отсутствие после отмены будет компенсировано пересадками на другие автобусы и троллейбусы. Решение по отмене этих маршрутов примут до конца июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, в мэрии предлагается отменить автобус №054 «Ритейл-парк Солнечный — Синие Камни», поскольку путь от Автовокзала до Синих Камней дублирует маршрут №54, а путь от Ритейл-парка до Автовокзала должен компенсировать автобус №87. В этом случае №87 перестанет ездить через Академика Ландау: до остановки предлагается ехать на автобусе №59.

Отменить могут автобус №86 «Рощинская — Вишневая». Вместо него на участке от ул. Рощинской до ул. Малышева станет ходить автобус №62, новыми конечными которого станут «Академика Ландау — Рощинская». При этом до ул. Вишневой вместо №86 начнет ходить №89, маршрут которого туда продлят.

Предлагается также отменить автобус №76 «СТЦ Мега — Синие Камни», так как его маршрут от Синих Камней до Амундсена должен заменить измененный №87. Ехать от Амундсена до «Меги» екатеринбуржцам предлагается на автобусе №74, путь которого продлят с заездом к остановке «Громова» в оба направления.

К ликвидации предлагается автобус №60 «Химмаш — УрФУ», так как его маршрут почти полностью дублирует троллейбус №36 «Химмаш — Академическая». После отмены предполагается выпустить на маршрут больше этих троллейбусов.

Кроме того, в мэрии собираются отменить троллейбус №39 «Табачная фабрика — Белинского». Часть его маршрута планируют возместить автобусами №51 «Елизавет — Академика Ландау», при этом на этом маршруте появится транспорт особо большого класса. Освободившиеся троллейбусы предполагается направить на маршрут №36.

Напомним, администрация Екатеринбурга также рассмотрит возможность изменения маршрутов движения пяти автобусов: №40, 78, 73, 74, 89.

Ирина Пичурина