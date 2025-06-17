В Екатеринбурге планируют изменить маршруты пяти автобусов

Администрация Екатеринбурга рассмотрит возможность изменения маршрутов движения пяти автобусов по инициативе жителей города, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«К нам постоянно поступают обращения граждан по поводу изменения тех или иных маршрутов общественного транспорта. Каждое из них рассматривают специалисты и те, которые способствуют улучшению транспортного обслуживания, мы реализуем», — отметил заместитель директора департамента Николай Вахлов.

Предлагается продлить маршрут № 40 до улицы Водоемной, а маршрут № 78 — до микрорайона «Синие Камни». Маршрут № 73 планируется перенаправить на остановку «7 Ключей (Тагильский подход)», маршрут № 74 — продлить до остановки «СТЦ МЕГА», а маршрут № 89 — до остановки «Вишневая».

Решение по этим предложениям будет принято до конца июня.

Ранее в Екатеринбург поступили первые пять новых автобусов-«гармошек» из города Волжский. Новые 15 автобусов-«гармошек» начнут курсировать по городу с 1 августа на маршрутах №49 и №51.

Полина Щуцкая