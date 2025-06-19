Глава СКР заинтересовался выпадением ребенка из коляски в автобусе в Астрахани

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение провести процессуальную проверку по сведениям об оказании небезопасных транспортных услуг в Астрахани. Об этом сообщает инфоцентр.

Накануне, 18 июня, в салоне пассажирского автобуса из коляски выпал годовалый ребенок, когда водитель этого транспортного средства поворачивал налево в районе ул. Моздокская в Астрахани. Малыша доставили в лечебное учреждение.

По поручению господина Бастрыкина начальнику астраханского следственного управления Ибрагиму Могушкову предстоит также доложить о результатах проверки по указанному факту. Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов