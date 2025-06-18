В Астрахани в салоне автобуса из коляски выпал ребенок, проводится проверка

Прокуратура взяла на контроль проведение проверки по факту происшествия на дороге с участием автобуса в Советском районе Астрахани, в котором пострадал годовалый ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, сегодня, 18 июня, пассажирский автобус поворачивал налево в районе ул. Моздокская, и в этот момент в его салоне из коляски выпал ребенок 2024 года рождения. Малыша увезли в лечебное учреждение.

Уполномоченный орган организовал по данному факту административное расследование. Прокуратура Советского района Астрахани поставила ситуацию на контроль.

Павел Фролов