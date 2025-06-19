Над тремя регионами России сбито четыре беспилотника

Минобороны России заявило, что в период с 6:45 до 8:00 мск силы ПВО сбили четыре беспилотника. Два из них уничтожены над Ростовской областью, по одному — над Тульской областью и Крымом.

Оперштаб Ивановской области сообщил, что над Шуйским районом региона силы ПВО сбили еще четыре беспилотника. Пострадавших и разрушений нет. Минобороны об атаке на Ивановскую область не сообщало. В регионе сохраняется угроза атаки БПЛА.

В ночь на 19 июня, как заявляло оборонное ведомство, над 11 регионами России сбили 81 беспилотник. В Шебекино Белгородской области FPV-дрон влетел в многоквартирный дом. Пострадал мужчина.