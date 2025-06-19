Силуанов назвал «похолоданием» состояние российской экономики

Министр финансов Антон Силуанов охарактеризовал текущую ситуацию в экономике России. По его словам, она вошла в стадию «похолодания».

«После холода всегда приходит лето»,— сказал господин Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Вслед за ним выступила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что такое состояние экономики по-другому называется «выходом из перегрева».

Госпожа Набиуллина также заявила, что российской экономике следует думать о новой модели роста после исчерпания многих ресурсов. «Россия растет на четыре с плюсом, мы окружены санкциями, а вы говорите о смене модели. Мы должны сделать ставку на технологический суверенитет»,— отреагировал глава Минфина.

Подробнее о положении экономики РФ — в материале «Ъ» «Движение вниз».