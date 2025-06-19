Экс-глава МИД Литвы назвал российскую нефть «законной целью» для ударов Украины
Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис посчитал «законной целью» украинских ударов нефтяную инфраструктуру России. Так господин Ландсбергис ответил на пост британского политолога Самюэля Рамани, в котором говорилось об ударах Израиля по нефтяным объектам Ирана.
«Я уверен, что Украина поймет намек. Российская нефть — законная цель»,— написал экс-министр иностранных дел в соцсети X.
В конце мая действующий глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал усилить давление на Россию после российских ударов по ВПК Украины. Он говорил об ужесточении санкций и полной изоляции РФ, а также увеличении объемов военной помощи Киеву.
Подробнее о поддержке Украины — в материале «Ъ» «Париж наполнился желающими».