Глава МИД Литвы Будрис призвал к изоляции России

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что необходимо ужесточить санкции против России и изолировать ее. Также он призвал к увеличению военной помощи Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ritzau Scanpix / Thomas Traasdahl / Reuters Фото: Ritzau Scanpix / Thomas Traasdahl / Reuters

«Политика умиротворения — это не путь к миру, а разрешение продолжать агрессию»,— написал глава МИД в соцсети Х. Так он прокомментировал ночные удары российской армии по ВСУ.

Минобороны России сообщало, что в ночь на 25 мая ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Удар был также нанесен по центрам украинской радиотехнической разведки и спутниковой связи.

О помощи Киеву от стран Запада — в материале «Ъ» «Париж наполнился желающими».