Минтранс: беспилотные такси выйдут на российские дороги после 2030 года

Минтранс не намерен торопиться с запуском беспилотных такси. Они выйдут на городские дороги «за горизонтом» 2030 года, заявил ТАСС замглавы ведомства Андрей Никитин.

«И торопиться мы здесь не будем, а будем отрабатывать все технологические схемы, чтобы это было максимально безопасно»,— рассказал он в кулуарах ПМЭФ.

По данным Минэкономики, за два с половиной года беспилотные автомобили, протестированные в России, спровоцировали всего 36 ДТП. Из них лишь два — по вине самой машины. В подавляющем большинстве случаев машиной управлял автопилот, а человек вмешивался лишь по необходимости.

В феврале «Яндекс» объявил, что выделяет автономный транспорт в отдельное бизнес-направление. У компании есть проекты в сфере беспилотного легкового и грузового транспорта.

Подробности — в материале «Ъ» «"Яндекс" дорастил автономность».