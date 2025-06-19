Роскачество находит на маркетплейсах «сотни тысяч» карточек незаконных БАДов
На маркетплейсах продается множество «серых» биологически активных добавок к пище, рассказал «Ъ» в кулуарах ПМЭФ глава Роскачества Максим Протасов. По его словам, маркетплейсы пытаются принимать меры против недобросовестных продавцов, однако они все еще могут «прятаться» на площадках.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«Серая зона бывает разной. Первая категория нарушений: когда БАДы продаются без регистрации как пищевые добавки. Второй вид нарушений: когда лекарственные препараты продаются как БАДы. Третий вид нарушений: когда в продаваемых зарегистрированных БАДах есть ингредиенты, которые напрямую запрещены законом. Сотни тысяч карточек с такими нарушениями наши специалисты находят на маркетплейсах. Маркетплейсы их снимают»,— говорит господин Протасов.
По его словам, на рынке есть и честные компании, и Роскачество стремится поддерживать их. Глава организации отметил, что на рынке обсуждается введение сертификации для натуральных органических препаратов.
«Есть международная сертификация органических веществ, используемых для производства БАДов. Примерно как GMP — базовый стандарт для фармпрепаратов. В мире она достаточно распространена, но в России такого стандарта пока нет. Мы готовы его разработать»,— сказал он.
О том, как в России развивается рынок БАДов,— в материале «Ъ» «В Алурон подмешали добавки».