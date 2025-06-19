Роскачество находит на маркетплейсах «сотни тысяч» карточек незаконных БАДов

На маркетплейсах продается множество «серых» биологически активных добавок к пище, рассказал «Ъ» в кулуарах ПМЭФ глава Роскачества Максим Протасов. По его словам, маркетплейсы пытаются принимать меры против недобросовестных продавцов, однако они все еще могут «прятаться» на площадках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Серая зона бывает разной. Первая категория нарушений: когда БАДы продаются без регистрации как пищевые добавки. Второй вид нарушений: когда лекарственные препараты продаются как БАДы. Третий вид нарушений: когда в продаваемых зарегистрированных БАДах есть ингредиенты, которые напрямую запрещены законом. Сотни тысяч карточек с такими нарушениями наши специалисты находят на маркетплейсах. Маркетплейсы их снимают»,— говорит господин Протасов.

По его словам, на рынке есть и честные компании, и Роскачество стремится поддерживать их. Глава организации отметил, что на рынке обсуждается введение сертификации для натуральных органических препаратов.

«Есть международная сертификация органических веществ, используемых для производства БАДов. Примерно как GMP — базовый стандарт для фармпрепаратов. В мире она достаточно распространена, но в России такого стандарта пока нет. Мы готовы его разработать»,— сказал он.

О том, как в России развивается рынок БАДов,— в материале «Ъ» «В Алурон подмешали добавки».

Виктория Колганова, Санкт-Петербург