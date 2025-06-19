Полиция Краснодара проводит проверку после возгорания четырех машин

В Музыкальном микрорайоне Краснодара ведется проверка по факту ночного возгорания четырех автомобилей. По информации пресс-службы городского УМВД, инцидент произошел около 1:00 во дворе жилого дома на улице Евгения Жигуленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Согласно предварительным данным, во время движения загорелся автомобиль марки Lada, за рулем которого находился 25-летний житель республики Дагестан. Потеряв управление, водитель допустил столкновение с припаркованной «ГАЗелью», после чего огонь распространился еще на два транспортных средства — вторую «ГАЗель» и Ford.

Водитель успел покинуть загоревшийся автомобиль до того, как пламя охватило другие машины. Он был госпитализирован, характер полученных травм не уточняется.

По факту происшествия назначена проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Как сообщал «Ъ-Кубань», пожарные получили сигнал о происшествии около 01:12. В 01:28 пожарные локализовали пожар. Около 2:00 пожар ликвидировали полностью.

Вячеслав Рыжков